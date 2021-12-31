Жириновский рассказал о новом запрете для кандидатов в президенты

Владимир Жириновский заявил, что не служившим в армии могут запретить баллотироваться в президенты. Так политик прокомментировал заявление рэпера Моргенштерна о планах подать заявку на кандидаты в президенты в эфире радиостанции KP.RU.

Мечтать можно, но никто его не зарегистрирует. Поправки в закон лежат, что без прохождения воинской службы кандидатом в президенты не может быть, — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР посетовал, что сейчас растёт поколение, которое «верит каким-то странным людям». Для молодёжи это «всегда отрицательные персонажи», но это временно.

Сегодня они, может, симпатизируют Моргенштерну, но через десять лет они все будут с семьями своими. И постараются своих детей воспитать другими, чтобы никто другой из их детей не стал бы новым Моргенштерном, — сказал Жириновский.

Ранее МВД России ограничило доступ к двум ссылкам на песню российского рэпера Алишера Моргенштерна. Речь идёт о композиции «Розовое вино — 2», которую музыкант исполнил совместно с рэпером Yung Trappa.