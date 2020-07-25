Жириновский рассказал, что давно пытается спасти Фургала

— ÐÐ»Ð°Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐ¸ÑÐ¸Ð½Ð¾Ð²ÑÐºÐ¸Ð¹ (@Zhirinovskiy) July 25, 2020
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля, его подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004 и 2005 годах. 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия, после этого глава государства предложил депутату от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности главы региона. Политик согласился и вылетел в Хабаровск.
Как писал NEWS.ru, полиция начала задерживать людей, пришедших на несанкционированные акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москве.