Политика

Жириновский рассказал, что давно пытается спасти Фургала

21:55, 25 июля 2020 229
Сергей Фургал Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что партия пыталась спасти экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ещё задолго до его ареста. Об этом лидер либералов написал в Twitter.

По словам политика, многие из тех, кто защищает экс-губернатора Хабаровского края, действуют только в течение двух недель после его ареста. При этом ЛДПР пытается спасти Фургала с октября 2019 года.

Я лично обращался к президенту, к премьеру, ко всем главам силовых ведомств. Мы сделаем всё, чтобы расследование было объективным и дело было закрыто, — отметил Жириновский.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля, его подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004 и 2005 годах. 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия, после этого глава государства предложил депутату от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности главы региона. Политик согласился и вылетел в Хабаровск.

Как писал NEWS.ru, полиция начала задерживать людей, пришедших на несанкционированные акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москве.

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