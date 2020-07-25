Жириновский рассказал, что давно пытается спасти Фургала

https://static.news.ru/photo/07d59b78-cea9-11ea-bef2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что партия пыталась спасти экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ещё задолго до его ареста. Об этом лидер либералов написал в Twitter.

По словам политика, многие из тех, кто защищает экс-губернатора Хабаровского края, действуют только в течение двух недель после его ареста. При этом ЛДПР пытается спасти Фургала с октября 2019 года.

Я лично обращался к президенту, к премьеру, ко всем главам силовых ведомств. Мы сделаем всё, чтобы расследование было объективным и дело было закрыто, — отметил Жириновский.

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Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля, его подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004 и 2005 годах. 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия, после этого глава государства предложил депутату от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности главы региона. Политик согласился и вылетел в Хабаровск.

Как писал NEWS.ru, полиция начала задерживать людей, пришедших на несанкционированные акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москве.