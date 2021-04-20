Ждём наш ответ Байдену в послании

Длительная подготовка президентского послания породила немало слухов и ещё больше аналитических прогнозов на предмет основных тезисов обращения Владимира Путина к стране и миру. Изначально было ясно, что нельзя обойти вниманием успехи в противодействии китайской напасти и восстановлении экономики, потрясённой COVID-19. Естественно, будут озвучены меры по поддержке не только всех уровней бизнеса, но и семьи, предложения по стимулированию демографии, подтверждению статуса России как социального государства. Видимо, подарок получат и регионы, чьи во многом неподъёмные долги реструктурируют.

Но недаром постоянно подчёркивается, что текст послания перерабатывается и корректируется до самого последнего момента. И, видимо, крайние исправления коснутся уже в основном внешнеполитической деятельности, которая в последние дни приобрела особое звучание на фоне новых показных американских санкций.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Понятно, что демонстративный курс американской администрации, желающей строить отношения с Россией с позиции откровенной силы, не может не найти ответа в Кремле. А уж президентское послание Владимира Путина, определяющее стратегические линии, способно обеспечить лучшую для такого ответа возможность. Резонанс выйдет сильнее.

И уже ясно, что в ответ на санкции никто не собирается протягивать Джо Байдену оливковую ветвь. У нашего президента будет возможность кратко изложить возможные шаги России, направленные на осложнение положения «американских партнёров» в мире. Те самые уже вошедшие в анналы зеркальные или асимметричные шаги. И если на приглашение Джо Байдена принять участие в климатическом саммите президент ответит завтра вполне утвердительно, ведь в конце концов речь пойдёт о глобальной проблеме, далеко выходящей за рамки просто двусторонних отношений, то с вопросом личной встречи президентов всё может оказаться явно сложнее.

Джо Байден Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

Естественно, сама целесообразность саммита не может быть поставлена под вопрос. Другое дело — необходимый контекст такой встречи на высшем уровне. И потому параллельно и как бы без связи с американской инициативой президент Путин мог бы лишний раз жёстко подчеркнуть нашу позицию по сирийскому урегулированию, наше неизменное отношение к соблюдению ядерной сделки с Ираном. Могут быть ясно обозначены российские приоритеты в развитии ситуации в Афганистане, особенно в момент сложного для США вывода войск.

В целом весь комплекс внешнеполитических позиций и инициатив будет свидетельствовать не просто об отсутствии «прогиба» перед лицом штатовского давления, но и об определённом ужесточении подходов к известным проблемам взаимной заинтересованности.

В результате Вашингтону дадут в доходчивой форме понять, что саммит не послужит показательной поркой России, как кому-то хотелось. И такая встреча может состояться только в атмосфере полного равноправия. А потому неспроста американскому послу дали понять, что и ему пришло время отправиться за океан для консультаций с Госдепом. А этот демарш, учитывая, что наш посол Анатолий Антонов все ещё остаётся в Москве, может свидетельствовать о намерении Кремля временно понизить уровень дипломатического представительства, а значит, и фактически заморозить контакты.

Так что завтрашнее послание президента вполне может дать доходчивый ответ команде Байдена.