Зеленский обвинил РФ в провокациях и «игре мускулами» в Донбассе

https://static.news.ru/photo/389dbd64-9300-11eb-ba37-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в традиционной «игре мускулами» в Донбассе, подчеркнув, что Вооружённые силы его страны «всегда готовы к любым провокациям».

Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы — это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня, — написал он в Facebook.

Зеленский также отметил, что процесс переговоров о мире в Донбассе нелёгкий. И каждая весть о гибели там украинских военнослужащих отдаётся болью в сердцах родственников и его как президента страны. Он уточнил, что только за первые месяцы текущего года там погибли 20 украинцев и ещё 57 были ранены.

Такова цена войны и отстаивания нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности. Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия — мир и возвращение наших людей и территорий, — подчеркнул Зеленский.

Как писал NEWS.ru, власти Киева предложили НАТО провести совместные военные учения, а также организовать авиапатрулирование украинского воздушного пространства из-за «скопление российских войск» у границы Украины в Донбассе. Об этом стало известно после встречи замруководителя офиса президента Романа Машовца с главой представительства НАТО в Киеве Александером Винниковым. По данным офиса президента Украины, с начала года «российские войска свыше 570 раз нарушали режим тишины» в Донбассе. Кроме того, Машовец обвинил РФ в несоблюдении международных договорённостей и режима тишины.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия. Введён запрет ведения огня, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, инженерного оборудования позиций и использования дронов.