Воронка экстремизма: Путину предложат защиту от «деструктивных отрядов»

Член совета при президенте РФ по правам человека и основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов в ходе встречи СПЧ с Владимиром Путиным намерен представить концепцию борьбы с радикализмом в обществе. Суть его идеи в создании реестра «токсичного контента», который «противоречит ценностям России». В распоряжении NEWS.ru оказалась презентация, сопровождающая инициативу. Ашманов предлагает без участия государства запустить открытый проект наподобие «Википедии». Необходимость составления реестра объясняется активной политизацией «деструктивных групп», которые «по сигналу» вовлекают россиян в массовые акции протеста. В качестве примера приводится медийная «атака» на поправки к Конституции, исполнителями которой названы Ксения Собчак, Юрий Дудь а также сторонники Алексея Навального и Михаила Ходорковского.

Собчак и феминистки против Конституции

Об идее проекта Игорь Ашманов первоначально рассказал газете «Ведомости». В презентации, подготовленной к встрече с Путиным, сообщается о существовании «серой зоны деструктивного и вредоносного контента». Это понятие включает в себя информацию об идеологии чайлдфри, о «ненависти к семье и материнству (ЯжМать)», радикальном феминизме, сексуальном аниме, ЛГБТ+, «зоофилии Фурри» (Фурри — сообщество фанатов антропоморфных животных), педофилии, о группах про серийных убийц, о расстрелах в школах, культе грубой силы, об «околофутболе», о движениях ультрас и АУЕ (организация признана в России экстремистской, деятельность запрещена) и также о депрессии и суицидах.

Токсичный контент разъедает сознание молодёжи, служит первым уровнем вовлечения в запрещённую и криминальную деятельность, — говорится в презентации.

Легальная, но вредная для общества информация становится всё популярнее, утверждает Ашманов, но законных оснований для её блокировки нет, как и для преследования её распространителей. Автор говорит, что потребители такого контента, увлечённые любыми «спорными» идеями, — от национализма и колумбайна до радикального феминизма и антиваксерства — попадают в воронку вовлечения в экстремизм, постепенно радикализируются, а некоторые переходят к активным общественно опасным действиям.

Токсичный контент всегда в конце концов выходит в офлайн и отравляет реальную жизнь​... «Ловить» и предотвращать радикализацию нужно на предыдущих уровнях вовлечения, чтобы потом не пришлось применять административное и полицейское воздействие, — предлагает Ашманов.

Особое внимание автор уделяет политизации «деструктивных движений». Как оценивается в презентации, политикой интересуются 57% активистов ЛГБТ, чайлдфри и радикальных феминисток, 44% увлекающихся «шок-контентом», 28% представителей движений ультрас и 22% наркопотребителей.

В нужный момент, по сигналу, эти сообщества могут быть массово вовлечены в политику и уличные протесты. <...> Многие экстремальные меньшинства создаются и выращиваются внешними операторами для атаки на общество и государство, — говорится в тексте.

Ашманов приводит пример такого вовлечения — «атаку на поправки в Конституцию». По его данным, было две волны таких акций: первая — разговоры об обнулении, узурпации власти и госперевороте, вторая (после начала пандемии коронавируса) — о «вечном Путине», нелегитимности властей, опасности для жизни и запретах на массовые мероприятия.

В качестве исполнителей атаки на Конституцию перечислены сторонники Алексея Навального и Михаила Ходорковского, коммунисты и левые силы, а также блогеры: Юрий Дудь, Ксения Собчак, Данила Поперечный, Рустем Адагамов, Максим Виторган и Соболев (в тексте не уточняется, какой именно). «Особым отрядом атакующих» названы феминистки и ЛГБТ-сообщество (феминистские организации в целом, а также активисты: Залина Маршенкулова и NixelPixel). По мнению Ашманова, они атакуют патриархальные устои и «семейную» поправку в Основной закон, выступают против властей и «раскручивают» тезисы о домашнем насилии и полноценности неполной семьи.

Маргинальное движение участвует в любой политической «движухе» против государства: атаки на победу в ВОВ, героев, историю России; раскрутка коронавирусной паники; атаки на поправки в Конституцию, атаки на выборы, «Единую Россию» и Путина. При появлении политической задачи весь «актив» мобилизуется и разом поворачивается в одном направлении, независимо от собственной «темы» (ЛГБТ+, радфем, «экологи», веганы, чайлдфри, зоозащитники, антиваксеры и т. п.), — говорится в презентации.

Сам Игорь Ашманов в разговоре с NEWS.ru объяснил, что составление реестра этически неприемлемого контента, о котором он говорит, необходимо, поскольку такая информация остаётся не запрещённой, но является «явно токсичной». Справиться с ситуацией, по его словам, можно только усилиями общества. Поэтому наполнять и редактировать реестр, считает Ашманов, следует с привлечением экспертов и общественных организаций — по уровню открытости он сравнивает проект с «Википедией».

Игорь Ашманов Игорь Ашманов/facebook.com

Каталог «токсичного контента» предлагается разместить на сайте с авторизацией по номеру телефона или через «Госуслуги». Каждая запись в реестре должна включать оценку опасности контента (от «запрещенного» до «нежелательного»), обоснование включения в список, ссылку на сайты, группы в соцсетях или скриншоты и ряд других данных. Поисковик по «плохому» контенту сможет выявлять таковой в Сети, исходя из категорий реестра, и предоставлять автоматические отчёты по наличию искомого контента на различных интернет-платформах. Кроме того, соцсети и СМИ получат рейтинги «загрязнённости».

В качестве платформ, которые рассматриваются как участники проекта по противодействию вредному контенту, в презентации указаны VK, Яндекс, Rambler, Rutube, Альянс защиты детей, ИРИ, информационные агентства, представители игровой индустрии, СМИ, ТВ-каналы, блогеры и «прочие медийные игроки». К ним же причислены и зарубежные цифровые платформы и СМИ в случае реализации закона о «приземлении». Согласовать регламенты обработки токсичного контента платформы и интернет-издания смогут самостоятельно.

В презентации обоснованы плюсы запуска проекта не под контролем государства, а под руководством Общественного совета. Так государство перестанет испытывать медийное давление из-за «чистки» Интернета, чем сейчас занимается Роскомнадзор. Кроме того, ответственность за контент будет в большей степени перенесена на цифровые платформы, которые чаще всего являются распространителями информации. Таким образом, согласно идее Ашманова, можно будет избежать новых запретов и охватить «серую зону формально незапрещённого контента».

К работе над реестром, как предполагает автор идеи, смогут подключиться различные заинтересованные сообщества, как общественные, так и государственные: СПЧ, Общественная палата, родительские ассоциации, РПЦ, Союз журналистов, Роскомнадзор, Минцифры, Госдума, Совет Федерации и т. д. Также планируется привлечь и экспертов психологов, лингвистов, юристов, социологов, а также представителей бизнеса и СМИ.

Политические эксперты, опрошенные NEWS.ru, считают, что Владимир Путин может одобрить идею Игоря Ашманова. Политолог Илья Гращенков обосновал такой вывод тем, что речь идёт о борьбе с радикалами и токсичными с точки зрения власти персонажами, с которыми в любом случае придётся что-то делать. Впрочем, пока идея не оформлена как законопроект, отметил он. Опасность в инициативе Ашманова увидел политолог Аббас Галлямов. По его мнению, власти получат ещё один механизм для закручивания гаек в отношении нелояльной части общества, а на реализацию проекта придётся выделять деньги из бюджета.