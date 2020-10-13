Зампостпреда РФ при ООН обвинил Запад в подтасовках в деле Навального

https://static.news.ru/photo/86e2b938-0d28-11eb-ab95-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Страны Запада прибегают к циничным измышлениям и подтасовкам в связи с ситуацией с Алексеем Навальным, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, «доказательства», которые приводит ФРГ, крайне неубедительны, сотрудничества с Москвой нет, и всё это больше похоже на провокацию.

13 октября в ходе заседания первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, ряд западных стран призвали РФ предоставить подробную информацию по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Как в свою очередь заявил Полянский, все заявления западных представителей сводятся «к голословным обвинениям в духе кто ещё, если не Россия, мог это сделать».

Я хочу ещё раз подчеркнуть нашим немецким друзьям, что те доказательства, которые они публикуют в СМИ и не показывают нам по Навальному, крайне неубедительны. Мы не можем открывать уголовное дело без доказательств в России. Возможно, в Германии это нормальная практика, но в России так не принято, — заявил он.

В связи с этим он подчеркнул, что даже ОЗХО «не смогла точно определить химическую природу обнаруженных в биоматериалах Алексея Навального ингибиторов холинэстеразы, которыми вполне могли быть и алкоголь, и сильнодействующие лекарственные препараты».

Россия, заявил Полянский, призывает западные страны прекратить передергивать факты, выдвигать беспочвенные обвинения в адрес добросовестных государств-участников Конвенции по запрещению химического оружия.

Чтобы дальше вести разговор по этому делу, нам необходимо сотрудничество наших немецких и европейских друзей. Иначе ничего не получится и все будут совершенно чётко понимать, что речь идёт исключительно о провокации. По крайней мере, на это больше всего похоже сейчас, — отметил представитель РФ при ООН.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Позже его ввели в искусственную кому. Спустя два дня Навального по настоянии близких перевели на лечение в клинику в Берлине. Токсикологи бундесвера выявили, что россиянин был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, потребовала от Берлина предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было. Правда, российские медики так и не нашли причину внезапного ухудшения здоровья Навального.

Берлин не ответил на запрос российских правоохранительных органов о правовой помощи. Власти страны объясняют это тем, что не могут без согласия пациента передавать результаты его анализов. Глава МИД ФРГ порекомендовал Москве обращаться Организацию по запрещению химоружия, специалисты которой также брали пробы у россиянина и членом которой является РФ.

ОЗХО также направила биоматериалы росиянина в несколько лабораторий. 6 октября организация выпустила пресс-релиз по итогам исследований. В нём говорится, что анализы крови и мочи подтвердили отравление веществом, «структурно схожим» с веществами, включёнными в приложения к Конвенции о запрете химоружия 1.А.14 и 1.А.15 (так называемая группа «Новичок») на сессии ОЗХО в ноябре 2019 года. Однако найденные следы относятся к другому веществу, не включённому в приложения к конвенции.

Как ранее писал NEWS.ru, страны — члены Евросоюза достигли политического соглашения о введении санкций в отношении лиц, ответственных за ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.