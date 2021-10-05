Замминистра обороны Картаполова и замглавы Минтруда Баталину уволили

Замглавы российского военного ведомства Андрей Картаполов уволен с военной службы в связи с избранием депутатом Госдумы. Аналогичное решение принято в отношении замглавы Минтруда Ольги Баталиной. О ряде кадровых изменений по линии Военно-морского флота сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Баталину отстранил от должности премьер-министр Михаил Мишустин, передаёт РИА Новости.

Указом президента заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Картаполов Андрей Валериевич освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы в связи с избранием его депутатом Государственной думы, — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Что касается Баталиной, распоряжение премьер-министра было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что она освобождена от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ в связи с переходом на другую работу.

Ранее президент Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности уполномоченного по правам детей. Такое решение он принял, так как она вошла в Госдуму VIII созыва.

Выборы в Госдуму прошли 17–19 сентября, одновременно с ними — региональные и муниципальные. Первое заседание Госдумы нового созыва состоится 12 октября.

Кузнецова прошла в ГД по федеральному списку «Единой России». Вместе с ней на выборы шли министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а также главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва. Все они отказались от своих мандатов и не будут представлены в парламенте.