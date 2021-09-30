Путин уволил Кузнецову с должности детского омбудсмена

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Иеромонах РПЦ Феодорит (Сеньчуков) заявил NEWS.ru, что не понимает, зачем невеста потомка династии Романовых Ребекка Беттарини решила поменять имя после принятия православия и стать Викторией Романовной. Священник подчеркнул, что Ребекка — «вполне каноническое имя». Собеседник отметил, что в венчании «раба Божьего» Георгия Михайловича Романова и Беттарини нет ничего «символичного». Церемония состоялась 1 октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.

Если человек православный, то он должен венчаться. Все Романовы венчались, просто не в России. Венчаются здесь [в Санкт-Петербурге] — это хорошо, слава Богу. Возвращение Романовых в Россию от венчания никак...