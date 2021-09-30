Путин уволил Кузнецову с должности детского омбудсмена
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
14:21, 01 октября 2021
Анна КузнецоваФото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
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Президент Владимир Путин освободил Анну Кузнецову с должности уполномоченного по правам детей. Такое решение он принял, потому что она прошла в Государственную думу следующего созыва. Соответствующий указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка в связи с её избранием депутатом Государственной думы, — говорится в документе.
Выборы в Госдуму прошли 17–19 сентября, одновременно с ними — региональные и муниципальные. Первое заседание Госдумы нового созыва состоится 12 октября.
Кузнецова прошла в ГД по федеральному списку «Единой России». Вместе с ней на выборы шли министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а также главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва. Все они отказались от своих мандатов и не будут представлены в парламенте.