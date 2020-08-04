Захарова заявила о невиновности задержанных в Белоруссии россиян

https://static.news.ru/photo/0bb3e974-d65c-11ea-ba50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о невиновности российских граждан, которых задержали в Белоруссии. По её словам, их вина ничем не доказана. Она также подчеркнула, что Россия не даст в обиду своих граждан.

Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают, — цитирует её ТАСС.

В Белоруссии задержали 33 россиян, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера. Власти страны считают, что они прибыли в республику для дестабилизации обстановки перед выборами. Эта президентская компания уже ознаменовались чередой скандалов, арестами оппозиционеров и массовыми акциями протестов против действующего главы государства Александра Лукашенко. Он выдвигается уже на шестой срок. День голосования назначен на 9 августа.

Однако российская сторона полностью отвергает версию Минска. По версии посла России Дмитрия Мезенцева, граждане РФ могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом.

Как информировал NEWS.ru, российская сторона потребовала предоставить доступ сотрудников консульства к российским гражданам, соответствующая нота уже направлена в МИД Белоруссии.