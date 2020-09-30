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Захарова: визит главы МИД Дании в Москву планируется 8–9 октября

19:43, 30 сентября 2020
Мария Захарова Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД Дании Еппе Куфуд планирует посетить Москву 8–9 октября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передаёт ТАСС. Куфуд должен был посетить российскую столицу в начале 2020 года, однако поездка была перенесена из-за пандемии COVID-19.

Как писал NEWS.ru, Лавров провёл телефонные переговоры с турецким политическим деятелем Мевлютом Чавушоглу. Политики обсудили перспективы активизации процесса мирного урегулирования сирийского конфликта. Помимо этого, они отметили безальтернативность политического разрешения кризиса в Ливии. Данная беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.

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