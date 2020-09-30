Захарова: визит главы МИД Дании в Москву планируется 8–9 октября

Глава МИД Дании Еппе Куфуд планирует посетить Москву 8–9 октября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым,
Как писал NEWS.ru, Лавров провёл телефонные переговоры с турецким политическим деятелем Мевлютом Чавушоглу. Политики обсудили перспективы активизации процесса мирного урегулирования сирийского конфликта. Помимо этого, они отметили безальтернативность политического разрешения кризиса в Ливии. Данная беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.
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