Захарова: визит главы МИД Дании в Москву планируется 8–9 октября

https://static.news.ru/photo/4e36ddb2-033c-11eb-8f06-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД Дании Еппе Куфуд планирует посетить Москву 8–9 октября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передаёт ТАСС. Куфуд должен был посетить российскую столицу в начале 2020 года, однако поездка была перенесена из-за пандемии COVID-19.

Как писал NEWS.ru, Лавров провёл телефонные переговоры с турецким политическим деятелем Мевлютом Чавушоглу. Политики обсудили перспективы активизации процесса мирного урегулирования сирийского конфликта. Помимо этого, они отметили безальтернативность политического разрешения кризиса в Ливии. Данная беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.