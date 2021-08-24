Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Литву во вмешательстве в российские выборы. В своём Telegram-канале она заявила: «Вильнюсский российский форум» подтверждает тезис о том, что не Россия вмешивается в западные электоральные процессы, а «коллективный Запад».

Ставшая традиционной для литовской столицы сходка под названием «Вильнюсский российский форум» прошла в этом году так же, как и все прошлые разы — инфернально, бесплодно, — написала она.

Захарова описала своё видение ситуации: Литва собрала закрытую конференцию, чтобы обсудить планы действий в связи с предстоящими выборами в России. На встречу пригласили подозреваемых «в серьёзных преступлениях» граждан РФ, которые, несмотря на противоправные деяния, неоднократно заявляли о своих политических амбициях, пишет она.

Государство А (имеется в виду Литва. — NEWS.ru) всё это оплачивает. Затем министр иностранных дел государства А перед прессой рассказывает о сотрудничающих с ним гражданах государства Б (Россия. — NEWS.ru), называет их проводниками демократии и свободы. Всё это — под аккомпанемент официальной пропаганды государства А, — утверждает Захарова.

По её словам, это очевидная попытка иностранного вмешательства в выборы России.

Напомним, что выборы в Госдуму назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября.

Ранее сообщалось, что глава ЦИК Элла Памфилова раскрыла подробности выборов в Госдуму.