Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что конституция США чаще всего не совпадает с реальностью. Есть масса примеров, которые подтверждают данное убеждение.
В частности, пишет Захарова в Facebook, Штаты часто нарушают соглашения между ООН и правительством своей страны относительно нахождения центральных учреждений ООН, а также не выдавая визы иностранным дипломатам.
Другой пример — односторонний выход США из Совместного плана действий по урегулированию иранской ядерной программы СВПД.
Одно только нахождение в Сирии противоречит международному праву отчаянно, — резюмировала дипломат
Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение премьер-министра Украины Алексея Гончарука подать в отставку. Своё мнение по этому поводу она изложила в Facebook.
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