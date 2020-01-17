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И. о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков не войдёт в состав нового правительства. Его отставка может быть связана с недовольством реализацией проекта «Цифровая экономика».

На пост министра, в частности, рекомендован председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Также в кандидатах на пост — вице-премьер по цифровым технологиям «Ростелекома» Максут...