https://static.news.ru/photo/32eabe18-4db4-11ea-9993-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала одуматься журналистов западных СМИ, которые распространяют дезинформационные об эпидемии коронавируса. Она посоветовала им проявить сочувствие к китайскому народу.

По словам Захаровой, она приходит в ужас от информационных вбросов в государствах, которые «не только считают себя цивилизованными, но и исповедуют высокие идеалы демократии, отстаивают права человека на международных площадках». Она назвала происходящее преднамеренным издевательством над Китаем и китайским народом.

Вместе с тем представитель внешнеполитического ведомства признала, что в современных реалиях «бесполезно взывать к совести, морали и нравственности».

Захарова также назвала неуместным всевозможные догадки о том, являются ли события в КНР следствием вмешательства извне. На этот вопрос, подчеркнула она, должны ответить специалисты.

Политически ответить на этот вопрос нельзя, иначе мы превратимся в [бывшего премьер-министра Великобритании] Терезу Мэй и [принцип] highly likely («весьма вероятно» — NEWS.ru). Мы это делать не собираемся, — цитирует Захарову ТАСС.

При этом она заявила, что опосредованно вовлечённость зарубежных государств в ситуацию с коронавирусом на территории Китая очевидна. Эпидемию, по её словам, пытаются использовать для «ухудшения имиджа КНР, подрыва доверия к стране через СМИ и политические заявления».

Тем временем власти Гонконга выдвинули гипотезу, что вирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам. Версия появилась после того, как в одном из жилых комплексов заразилась пожилая женщина. При этом она не посещала китайскую Ухань и не общалась с инфицированными, писал NEWS.ru.