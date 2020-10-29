Захарова призвала США конструктивно отреагировать на идею Путина по ДРСМД

https://static.news.ru/photo/fb096044-19f5-11eb-82c5-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РФ призывает США и их союзников по НАТО изучить предложение Кремля по мораторию на ракетные вооружения в Европе и конструктивно отреагировать на него. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

26 октября 2020 года президент Владимир Путин заявил о готовности не размещать в европейской части России страны ракеты 9М729 для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Кроме того, Путин подтвердил, что РФ привержена мораторию на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования до тех пор, пока в том или ином регионе не появятся ракеты «американского производства».

На это в Германии заявили, что с недоверием относятся к призывам российской стороны. А Вашингтон сообщил, что разместит при необходимости гиперзвуковые ракеты, ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе для сдерживания России.

Захарова заявила, что поспешная отрицательная реакция европейских стран — членов НАТО на предложение Путина по РСМД демонстрирует их нежелание урегулировать проблемы в этой области.

Хотелось бы надеяться, что в столицах государств Североатлантического альянса для начала всё-таки задействуют аналитические способности и смогут непредвзято рассмотреть, изучить российскую инициативу. Надеемся на конструктивную реакцию, — заключила дипломат.

Россия остаётся открытой к равноправной, конструктивной работе по минимизации негативных последствий «развала Договора об РСМД, восстановлению доверия, укреплению международной и региональной безопасности», добавила она.

Договор о РСМД был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа 2019 года по инициативе США соглашение расторгли.

Ранее США заявили о возможности продлить с Россией на год Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если удастся решить вопросы проверки выполнения договора, писал NEWS.ru.