В ФРГ оценили призывы Москвы к мораторию на размещение ракет в Европе

https://static.news.ru/photo/0d114ed4-179c-11eb-bea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Германии с недоверием относятся к призывам российской стороны установить мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом журналистам во время брифинга заявил представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

Это не новость: Россия в прошлом уже несколько раз заявляла о таком моратории. Генеральный секретарь Столтенберг высказался на этот счёт в прошлом году. В свете того, что Россия сама вышла из ДРСМД, генсек НАТО заявил о том, что мораторий или такой отказ не вызывает доверия. Мы разделяем эту оценку, — цитирует ТАСС представителя германского МИД.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности не размещать на европейской части страны ракеты 9М729 для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». По мнению представителей США, этот вид вооружения нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Кроме того, Путин подтвердил, что РФ привержена мораторию на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования до тех пор, пока в том или ином регионе не появятся ракеты «американского производства».

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

Россия и Соединённые Штаты неоднократно обвиняли друг друга в нарушении соглашения. 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из договора. Вслед за этим Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия договора. А 2 августа американская сторона окончательно расторгла соглашение.