Путин: РФ готова отказаться от развёртывания ракет 9М729 у границ Европы

https://static.news.ru/photo/e72aa32c-176f-11eb-ae68-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil/vk.com

Президент России Владимир Путин назвал условие, при котором Москва готова не разворачивать в европейской части страны ракеты 9М729 для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Соединённые Штаты считают их нарушающими Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

РФ тем не менее готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развёртывания в европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещённых по Договору о РСМД, — говорится в опубликованном заявлении Путина.

Он также предложил рассмотреть «конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей».

В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношениях комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Mk 41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооружённых сил РФ в Калининградской области, — уточнил президент.

Кроме того, Путин подтвердил, что РФ привержена мораторию на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования до тех пор, пока в том или ином регионе не появятся ракеты «американского производства», передаёт ТАСС.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа 2019 года по инициативе США соглашение расторгли, писал NEWS.ru.