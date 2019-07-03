https://static.news.ru/photo/a36e26b8-9d8b-11e9-aea1-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года, — сообщает ресурс .

Ранее и.о. министра обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет использовать неядерные ракеты и системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты от РФ, писал News.ru.