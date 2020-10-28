США задумались над продлением договора СНВ-3 с Россией на год

https://static.news.ru/photo/7c8f461c-1936-11eb-9850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petty Officer 3rd Class Jennifer/Global Look Press

Соединённые Штаты считают, что смогут продлить с Россией на год Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если удастся решить вопросы проверки выполнения договора. Об этом заявил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О’Брайен.

Я думаю, мы приближаемся к этому. Думаю, мы будем прорабатывать какой-то вариант процедуры верификации для этого годичного механизма. Но если мы решим вопросы верификации, думаю, мы будем способны перейти к сделке. Мы думаем, это в наших интересах, — сказал О’Брайен в ходе онлайн-конференции в Гудзоновском институте.

Он напомнил, что предложения американской стороны были переданы российским коллегам в Женеве, какая-то ясность, по его словам, должна появиться «в течение двух дней или двух недель».

Соответствующий договор между РФ и США истекает 5 февраля 2021 года. По обоюдному согласию сторон его действие может быть продлено не более чем до 2026 года.

16 октября Владимир Путин предложил на год продлить СНВ без всяких условий. На это в Белом доме ответили, что инициатива президента РФ о продлении Договора без учёта замораживания размеров ядерных арсеналов стран «обречена на провал». Американская сторона, в свою очередь, предлагала продлить соглашение при условии установки лимита на количество ядерных боеголовок.

20 октября МИД РФ предложил Вашингтону продлить Договор на год и при этом заявил, что Москва готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов, писал NEWS.ru.