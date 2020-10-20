РФ предложила США продлить ДСНВ на год, «заморозив» число ядерных зарядов

https://static.news.ru/photo/a6972b86-12bb-11eb-8536-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия предложила Соединённым Штатам продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов.

Позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что «заморозка» боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны Соединённых Штатов. Если данный подход устроит Вашингтон, выигранное в результате продления ДСНВ время можно будет использовать для проведения комплексных двусторонних переговоров, — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В ведомстве добавили, что Россия не получила официального ответа США на ноту от 16 октября 2020 года, в которой было сформулировано выдвинутое президентом РФ Владимиром Путиным предложение продлить действующий ДСНВ на один год. В МИД заметили лишь отдельные комментарии американских официальных лиц в социальных сетях.

Российская сторона рассчитывает получить официальный ответ на ноту от 16 октября 2020 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение главе МИД РФ Сергею Лаврову сформулировать позицию Кремля по ДСНВ и представить её США. Об этом глава страны сообщил на совещании с постоянными членами Совета безопасности России. В ответ глава российского внешнеполитического ведомства пообещал сделать это «как можно скорее».

Кроме того, российский лидер предложил продлить срок действия договора «без всяких условий хотя бы на год». Это позволит сторонам получить возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам, с тем чтобы Россия, США и другие государства, заинтересованные в сохранении стратегической стабильности, не остались без «такого фундаментального документа», объяснил президент.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан в 2010 году и остаётся в силе до 5 февраля 2021-го. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

По обоюдному согласию действие договора может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса, писал NEWS.ru.