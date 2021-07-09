Захарова призвала предоставить Баку карту минных полей без предусловий

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Американский дипломат Джон Керри, который занимает пост спецпредставителя президента США Джо Байдена по вопросам климата, приедет в Москву на переговоры 12–15 июля, сообщил Госдепартамент США. Он проведёт встречи с представителями российского правительства.

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри посетит Москву 12–15 июля, чтобы обсудить с представителями российского правительства различные вопросы наращивания мировой повестки в сфере климата, — сказано в сообщении. 1...