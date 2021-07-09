Захарова призвала предоставить Баку карту минных полей без предусловий
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:18, 09 июля 2021
Мария ЗахароваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась за скорейшее предоставление Арменией Азербайджану карты минных полей без каких-либо дополнительных условий. Данную позицию она озвучила в ходе еженедельного брифинга.
Абсолютно приоритетный для Баку вопрос передачи карт минных полей пока не удаётся решить окончательно. Позиция российской стороны по этому поводу хорошо известна, мы выступаем за скорейшее решение без каких-либо предусловий, — сказала Мария Захарова.
Она отметила, что вопросы урегулирования нагорнокарабахского конфликта подробно обсуждались 7 июля российским президентом Владимиром Путиным и и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.
Подтверждена возможность последовательной реализации положений трёхсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Мы подтверждаем, что Россия готова внести значительный вклад в обеспечение мирной жизни в Нагорном Карабахе, укрепление взаимного доверия между Ереваном и Баку, а также в нейтрализацию взаимной напряжённости, — подчеркнула Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о постоянных контактах с Азербайджаном в рамках реализации трёхсторонних договорённостей. Песков отметил, что все стороны согласны с важностью осуществления положений трёхсторонних договорённостей.