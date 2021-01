Захарова ответила на выпад советника Байдена о Навальном

В Facebook она привела цитату Салливана, призвавшего Навального освободить, а «виновных в возмутительном покушении на его жизнь» отдать под суд.

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard.