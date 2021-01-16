Захарова ответила на выпад советника Байдена о Навальном

https://static.news.ru/photo/1a7bd936-590a-11eb-a7ae-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление советника избранного президента США Джо Байдена Джейка Салливана. По её словам, американцу и другим зарубежным деятелям лучше заниматься проблемами в своих странах.

В Facebook она привела цитату Салливана, призвавшего Навального освободить, а «виновных в возмутительном покушении на его жизнь» отдать под суд.

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlinâs attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard. — Jake Sullivan (@jakejsullivan) January 17, 2021

Захарова отметила, что господину Салливану и его зарубежным коллегам, отреагировавшим на новость о задержании Навального, следует уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств. Лучше бы им заняться проблемами в своих странах, считает дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вечером 17 января Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево. Его защитник Ольга Михайлова рассказала, что политик сейчас остаётся в транзитной зоне аэропорта. Формально он не пересёк границу с Россией, печать о прибытии ему не поставили. Паспорт у него сразу забрали.