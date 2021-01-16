Захарова ответила на выпад советника Байдена о Навальном

https://static.news.ru/photo/1a7bd936-590a-11eb-a7ae-fa163e074e61_660.jpgМария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление советника избранного президента США Джо Байдена Джейка Салливана. По её словам, американцу и другим зарубежным деятелям лучше заниматься проблемами в своих странах.
В Facebook она привела цитату Салливана, призвавшего Навального освободить, а «виновных в возмутительном покушении на его жизнь» отдать под суд.
Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlinâs attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard.
Захарова отметила, что господину Салливану и его зарубежным коллегам, отреагировавшим на новость о задержании Навального, следует уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств. Лучше бы им заняться проблемами в своих странах, считает дипломат.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вечером 17 января Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево. Его защитник Ольга Михайлова рассказала, что политик сейчас остаётся в транзитной зоне аэропорта. Формально он не пересёк границу с Россией, печать о прибытии ему не поставили. Паспорт у него сразу забрали.