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Захарова ответила на выпад советника Байдена о Навальном

00:20, 18 января 2021
Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление советника избранного президента США Джо Байдена Джейка Салливана. По её словам, американцу и другим зарубежным деятелям лучше заниматься проблемами в своих странах.

В Facebook она привела цитату Салливана, призвавшего Навального освободить, а «виновных в возмутительном покушении на его жизнь» отдать под суд.

Захарова отметила, что господину Салливану и его зарубежным коллегам, отреагировавшим на новость о задержании Навального, следует уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств. Лучше бы им заняться проблемами в своих странах, считает дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вечером 17 января Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево. Его защитник Ольга Михайлова рассказала, что политик сейчас остаётся в транзитной зоне аэропорта. Формально он не пересёк границу с Россией, печать о прибытии ему не поставили. Паспорт у него сразу забрали.

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