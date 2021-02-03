Захарова отреагировала на планы Борреля посетить Навального

https://static.news.ru/photo/6516e9f6-6650-11eb-a464-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: twitter.com/josepborrellf

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы верховного представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля посетить в Москве оппозиционера Алексея Навального.

Это вопрос к Боррелю и тому, кто организовывает его визит. Пусть они каким-то образом сами выходят на соответствующие службы и договариваются. Я не в курсе этих намерений. Его желание — пусть они сами его как-то реализуют, — заявила дипломат в эфире «Россия 1».

Она подчеркнула, что МИД РФ не в курсе, что Боррель намерен встретиться с Навальным, пока будет в Москве с 4 по 6 февраля.

Ранее Жозеп Боррель высказал мнение, что приговор Навальному противоречит международным обязательствам России в области верховенства закона и фундаментальных свобод. Политик считает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал дело «Ив Роше» необоснованным. Боррель заявил, что оппозиционера необходимо немедленно освободить.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста.

В поддержку Навального выступили многие европейские политики, в их числе французский лидер Эммануэль Макрон, глава МИД Великобритании Доменик Рааб, госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер Германии Ангела Меркель.

Как писал NEWS.ru, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что все заявления о якобы незаконности «дела Навального» притянуты за уши. Парламентарий подчеркнул, что в 2017 году ЕСПЧ не нашёл никаких политических мотивов по делу «Ив Роше» в отношении братьев Олега и Алексея Навальных. Им была присуждена компенсация за домашний арест в разы меньшая, чем было указано в иске.