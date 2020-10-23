Захарова ополчилась на политику по принципу highly likely

https://static.news.ru/photo/f9d86a00-152a-11eb-b269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская Федерация обязана бороться с попытками строить политику на почти наверняка бездоказательных обвинениях, построенных на принципе highly likely. Об этом 23 октября на V Форуме молодых дипломатов стран БРИКС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В определённых кругах вместо того, чтобы сконцентрировать усилия на поиске конструктивных решений стоящих перед нами всеми вызовов, предпочитают делать упор на принципы highly likely — почти наверняка бездоказательных обвинений. Мы обязаны с этим бороться, — цитирует ТАСС дипломата.

По её словам, нельзя допускать целенаправленного искажения правды, переписывания истории и подмены международного права. Это, добавила Захарова, особенно актуально в год 75-летия Победы над фашизмом и 75-летия создания ООН.

Ранее, как писал NEWS.ru, Захарова раскритиковала министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба за обвинения в том, что Россия предпринимала попытки повлиять на итоги британских парламентских выборов 2019 года. По её словам, с одной стороны, у Великобритании нет доказательств, а с другой стороны, говорится о возможных ответных мерах. Захарова указала на то, что это взаимоисключающие вещи, поэтому складывается впечатление, что начинается новый виток тактики highly likely.

Впервые термин highly likely стал широко известен в сфере международных отношений, когда в Великобритании заявили о причастности РФ к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Эти слова использовала в марте 2018 года занимавшая тогда пост премьера Великобритании Тереза Мэй. В МИД России критиковали подход, когда обвинения выдвигаются без полной уверенности в их обоснованности и каких-либо доказательств.