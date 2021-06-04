Захарова оценила жалобы Киева на Францию и Германию за Крым

https://static.news.ru/photo/840e2d22-c566-11eb-8ede-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мария Захарова ответила на заявление Киева об ответственности Парижа и Берлина за то, что Крым был «оккупирован» Россией. Дипломат отметила, что жалость тоже «какая-никакая» стратегия.

Своё мнение официальный представитель МИД высказала в Telegram.

Поразительно, но Украине должны все. Россия — газ и Крым, Франция и Германия — российский газ, Крым и нести ответственность за безответственное поведение украинских политиков; США — российский газ, Крым, оружие, политически поддерживать безответственное поведение украинских политиков, — написала дипломат.

Захарова добавила, что Украине «должны» кредиты, транши, а также жалость.

С другой стороны, какая-никакая, но тоже стратегия, — сыронизировала дипломат.

Как сообщалось ранее, речь идёт о заявлении секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова, который сказал, что именно Франция и Германия должны нести ответственность за то, что Крым стал частью России. По словам Данилова, именно эти страны отказали в 2008 году Киеву в плане действий по членству в НАТО, после чего Россия и «оккупировала» Крым.