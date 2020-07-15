Захарова оценила слова Трампа о попытке ЕС нажиться на США

https://static.news.ru/photo/bdbc3092-c6a6-11ea-8eae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tasos Katopodis / Pool via CNP /Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о том, что Евросоюз был создан с целью получения выгоды от США.

Трумэн, Эйзенхауэр и Кеннеди в гробах перевернулись, — написала она на своей странице в Facebook.

Захарова пояснила, что после Второй мировой войны США в качестве одной из важнейших задач назвали создание нового экономического порядка. При этом Вашингтон не скрывал своей цели по созданию рынка сбыта собственных товаров, а также выгодных для себя правил игры в сфере пошлин и ресурсов. При этом Штаты больше всего опасались возобновления торговых войн в Европе, негативно влиявших на американскую экономику.

Она отметила, что важным шагом США в данном направлении стала реализация плана Уайта — Моргентау по созданию Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития для предоставления кредитов на послевоенное восстановление.

Это был фундамент для новой экономической модели мира. Собственно, именно это и лежит в основе феномена появления европейской экономической и политической интеграции, — заключила представитель МИД.

Как писал NEWS.ru, по словам Трампа, Европа никогда хорошо не относилась к США. Он также заявил, что ему, в отличие от лидеров других государств, было известно об истинной цели создания ЕС. Каких-либо конкретных примеров в обосновании своей позиции Трамп не привёл.