Трамп обвинил Европу в стремлении получить выгоду от США

https://static.news.ru/photo/75ec6558-c66e-11ea-8da5-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Евросоюз был создан для того, чтобы получать выгоду от США. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Он отметил, что Штаты находятся в состоянии экономической конкуренции со многими странами мира, в том числе и Европой, «которая никогда к нам хорошо не относилась».

ЕС был создан, чтобы использовать США в своих интересах <...> Я знаю это, они знают, что я это знаю, но другие президенты понятия не имели, — цитирует американского лидера ТАСС.

Каких-либо конкретных примеров в обосновании своей позиции Трамп не привёл. Позднее он добавил, что у США «прекрасные отношения» с европейскими странами, но при этом упомянул о «не очень хорошем отношении» со стороны ЕС в вопросах торговли.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса на весь мир. По его мнению, власти КНР могли и должны были остановить распространение инфекции. Он также предлагал новые названия коронавируса — «Ухань» или «Кунг-флю».