Трамп назвал Китай виновным в распространении коронавируса «на весь мир»

https://static.news.ru/photo/54c8eb78-c65d-11ea-9714-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские власти в полной мере возлагают на Китай ответственность за сокрытие сведений о коронавирусе и его распространении на весь мир, заявил президент США Дональд Трамп.

Они могли это остановить, они должны были это остановить, — подчеркнул глава Соединённых Штатов во время пресс-конференции в Белом доме.

Отношения между Пекином и Вашингтоном обострились на фоне распространения COVID-19. Американский лидер не впервые заявляет о вине Китая. Ранее он отмечал, что привлечёт КНР к ответственности, если выяснится, что страна не приняла нужные меры для предотвращения пандемии или скрывала информацию.

Как писал NEWS.ru, 24 июня Трамп выдвинул новые названия коронавируса. В частности, глава американского государства предложил назвать вирус «Ухань» или «Кунг-флю». Известно, что Трамп по-прежнему считает КНР ответственной за начало эпидемии. Так, Вашингтон усматривает вину Пекина в вопросе сокрытия информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. В свою очередь замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что Пекин «не скрывал какую-либо информацию» о коронавирусе, также выразив сожаление, что «некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая».

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.