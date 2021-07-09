Захарова осудила МИД Франции за высказывание о вакцинах

Власти Франции не имеют права указывать другим странам, какие препараты использовать для вакцинации населения от коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Комментируя слова госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, она написала, что российская сторона осуждает Париж за подобные дискриминационные высказывания, «которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации».

Не МИДу Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться, — подчеркнула Захарова.

Она предположила, что французскому внешнеполитическому ведомству «обидно за державу», поскольку свою вакцина от коронавируса страна создать так и не смогла. Однако это не даёт права чиновнику, не являющемуся вирусологом, читать лекции на этот счёт другим странам, отметила Захарова.

Она также добавила, что в отличие от МИД Франции глава местного комитета по вакцине Мари-Поль Кьени назвала российский препарат «Спутник V» эффективным средством против инфекции.

Ранее Бон заявил, что Франция сожалеет о позиции властей Греции, которые разрешили въезд в страну людям, привитым российскими и китайскими вакцинами. По его словам, на территории ЕС должны признаваться только те препараты, которые получили одобрение Европейского агентства лекарственных средств.