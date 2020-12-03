Захарова назвала речь постпреда Украины в ООН позорной

https://static.news.ru/photo/7d4ddbec-359a-11eb-93b7-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала речь постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы об убийстве Советским Союзом тысяч украинцев. Она назвала слова дипломата «стратегией позора».

Рекомендую Кислице в следующий раз позориться до конца и с трибуны ООН вдохновенно рассказать, как на Украине отмечается годовщина принятия «Акта провозглашения Украинского государства» в 1941 году, — заявила она, отметив, что новая страна хотела сотрудничать с фашистской Германией.

Представитель МИД РФ отметила, что ООН, в стенах которой была произнесена речь, создавалась при участии СССР. Она напомнила, что украинский президент Владимир Зеленский недавно рассказал об общих победах Украины и США во Второй мировой.

А про какие «советские войска» Кислица говорил? Если про «Советскую армию», то она в таком названии существует с 1946 года. Очевидно, что про Красную армию. Она представляла собой вооружённые силы Советского Союза, который соосновала Украина <...>. То есть Украина сама себя оккупировала, находясь в составе Советского Союза? — написала она в Facebook.

Кроме того, при оккупации должна была происходить деоккупация, но её не было, так как после объявления независимости Украины советские войска не вышли из страны, а стали частью государства, получив другое название.

Выступление Кислицы — плевок в лицо всем советским ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, живущим на Украине. Не говоря уже о том, что это надругательство над памятью миллионов украинцев, сражавшихся в рядах Красной Армии, партизанских отрядах, подполье, и отдавших свои жизни за освобождение мира от коричневой чумы, — заключила она.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица на торжественном заседании Генассамблеи в память о жертвах Второй мировой войны представил свою версию трагедии XX века. По его словам, Адольф Гитлер «разработал план войны совместно с советским лидером Иосифом Сталиным». Он назвал украинцев и поляков «первыми жертвами этого плана».

Дипломат поставил в один ряд действия советских воинов и солдат нацистской Германии. Между тем представители большинства других стран в своих выступлениях высоко оценили вклад Советского Союза в победу над фашизмом, писал NEWS.ru.