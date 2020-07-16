Захарова назвала обвинение Рааба о вмешательстве РФ в выборы нелогичным

https://static.news.ru/photo/ca3218da-c770-11ea-b2cc-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Обвинения министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба о том, что Россия предпринимала попытки повлиять на итоги британских парламентских выборов 2019 года, нелогичны и ничем не обоснованы. Об этом 16 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно, — цитирует ТАСС дипломата.

По её словам, с одной стороны, у Великобритании нет доказательств, а с другой стороны, говорится о возможных ответных мерах. Захарова указала на то, что это — взаимоисключающие вещи, поэтому складывается впечатление, что начинается новый виток тактики highly likely.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал обвинение Рааба очередной русофобской чушью. По его словам, Лондон в очередной раз не предоставил никаких доказательств. Руководство Великобритании, подчеркнул Слуцкий, снова наступает на всё те же антироссийские грабли и не только ещё больше подрывает двусторонние отношения с Москвой, но и свой собственный авторитет.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб обвинил Москву в попытке повлиять на итоги парламентских выборов в Великобритании 2019 года. По его словам, такой вывод был сделан на основании тщательного анализа. По данным британского правительства, российские силы предпринимали попытки вмешаться в голосование, «активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы».

Рааб также подчеркнул, что эти попытки не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы. Речь идёт об обнародовании документа о ходе торговых переговоров между Великобританией и США, которой скомпрометировал правящую Консервативную партию.

В настоящее время британские власти начали уголовное расследование по данному факту. Лондон, по словам главы МИД, также оставляет за собой право на «принятие надлежащих мер» в ответ на предполагаемое вмешательство России. При этом он признал, что свидетельства «полномасштабного вмешательства» российской стороны отсутствуют.

Как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские санкции в отношении российских граждан являются вмешательством во внутренние дела страны.

Новый санкционный режим, независимый от властей ЕС, начал действовать в Великобритании с начала июля. Он позволяет накладывать ограничительные меры на лиц и организации, которые, по мнению властей Британии, нарушают права человека. В этот список попали представители Саудовской Аравии, причастные к убийству оппозиционера и журналиста Джамаля Хашшоги, а также 25 российских граждан. По мнению британских властей, россияне якобы причастны к смерти юриста Сергея Магнитского, который скончался в 2009 году в СИЗО «Матросская Тишина».