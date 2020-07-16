Британия обвинила Россию в попытке вмешательства в выборы 2019 года

https://static.news.ru/photo/4bf74170-c761-11ea-836d-fa163e074e61_660.jpg Доминик Рааб Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лондон считает, что Россия предпринимала попытки повлиять на итоги британских парламентских выборов 2019 года, заявил глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб.

По его словам, такой вывод был сделан на основании тщательного анализа. По данным правительства Великобритании, российские силы предпринимали попытки вмешаться в голосование, «активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы».

Рааб также подчеркнул, что эти попытки не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы. Речь идёт об обнародовании документа о ходе торговых переговоров между Великобританией и США, которой скомпрометировал правящую Консервативную партию.

В настоящее время британские власти начали уголовное расследование по данному факту. Лондон, по словам главы МИД, также оставляет за собой право на «принятие надлежащих мер» в ответ на предполагаемое вмешательство России.

Ведётся уголовное расследование, и на данном этапе для нас было бы неуместным говорить что-либо ещё, — сказал Рааб.

При этом он признал, что свидетельства «полномасштабного вмешательства» российской стороны отсутствуют.

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские санкции в отношении российских граждан являются вмешательством во внутренние дела страны.

Новый санкционный режим, независимый от властей ЕС, начал действовать в Великобритании с начала июля. Он позволяет накладывать ограничительные меры на лиц и организации, которые, по мнению властей Британии, нарушают права человека. В этот список попали представители Саудовской Аравии, причастные к убийству оппозиционера и журналиста Джамаля Хашшоги, а также 25 российских граждан. По мнению британских властей, россияне якобы причастны к смерти юриста Сергея Магнитского, который скончался в 2009 году в СИЗО «Матросская Тишина».