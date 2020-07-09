Захарова назвала санкции Британии против РФ вмешательством в дела страны

https://static.news.ru/photo/e1702fcc-c1ea-11ea-bdcf-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британские санкции в отношении российских граждан являются вмешательством во внутренние дела страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы считаем объявленное 6 июля правительством страны (Великобритании. — NEWS.ru) решение о введении санкций против ряда должностных лиц нашей страны в рамках так называемого дела Магнитского очередным недружественным шагом британских властей, — сообщила Захарова журналистам.

По её словам, британская сторона пытается оказать давление на российскую систему правосудия.

Дипломат подчеркнула, что Россия оставляет за собой право адекватного ответа на эти санкции. Представитель МИД РФ отметила, что решение британских властей окажет негативное влияние на отношения между Москвой и Лондоном, которые из-за действий британской стороны уже подверглись серьёзному ущербу.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал санкции Великобритании ещё одним шагом на пути деградации российско-британских отношений. Он также подчеркнул, что со стороны России последует взвешенный и адекватный ответ.

Новый санкционный режим, независимый от властей ЕС, начал действовать в Великобритании с начала июля. Он позволяет накладывать ограничительные меры на лиц и организации, которые, по мнению властей Британии, нарушают права человека. В этот список попали представители Саудовской Аравии, причастные к убийству оппозиционера и журналиста Джамаля Хашшоги, а также 25 российских граждан. По мнению британских властей, россияне якобы причастны к смерти юриста Сергея Магнитского, который скончался в 2009 году в СИЗО «Матросская Тишина».

NEWS.ru писал, что комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США готовит санкции против России в ответ на нарушения прав человека.