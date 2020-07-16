Слуцкий поставил диагноз Раабу после обвинений о вмешательстве РФ в выборы

https://static.news.ru/photo/7379fa36-c76a-11ea-a287-fa163e074e61_660.jpg Доминик Рааб Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба о том, что Россия предпринимала попытки повлиять на итоги британских парламентских выборов 2019 года, является очередной русофобской чушью. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Обвинения во вмешательстве — это, простите за каламбур, уже диагноз для западных политиков с названием помешательство. Снова в речи Рааба фигурирует «почти наверняка». Опять на основании «хайли лайкли» при отсутствии, по признанию самого главы форин-офиса, конкретных свидетельств возбуждается уголовное дело. Где презумпция невиновности, где доказательства? — сказал депутат.

По его словам, руководство Великобритании снова наступает на всё те же антироссийские грабли и не только ещё больше подрывает двусторонние отношения с Москвой, но и свой собственный авторитет.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб обвинил Москву в попытке повлиять на итоги парламентских выборов в Великобритании 2019 года. По его словам, такой вывод был сделан на основании тщательного анализа. По данным британского правительства, российские силы предпринимали попытки вмешаться в голосование, «активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы».

Рааб также подчеркнул, что эти попытки не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы. Речь идёт об обнародовании документа о ходе торговых переговоров между Великобританией и США, которой скомпрометировал правящую Консервативную партию.

В настоящее время британские власти начали уголовное расследование по данному факту. Лондон, по словам главы МИД, также оставляет за собой право на «принятие надлежащих мер» в ответ на предполагаемое вмешательство России. При этом он признал, что свидетельства «полномасштабного вмешательства» российской стороны отсутствуют.

Как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские санкции в отношении российских граждан являются вмешательством во внутренние дела страны.

Новый санкционный режим, независимый от властей ЕС, начал действовать в Великобритании с начала июля. Он позволяет накладывать ограничительные меры на лиц и организации, которые, по мнению властей Британии, нарушают права человека. В этот список попали представители Саудовской Аравии, причастные к убийству оппозиционера и журналиста Джамаля Хашшоги, а также 25 российских граждан. По мнению британских властей, россияне якобы причастны к смерти юриста Сергея Магнитского, который скончался в 2009 году в СИЗО «Матросская Тишина».