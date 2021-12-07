Захарова назвала «аналитической аномалией» ситуацию вокруг Украины в США

Ситуация вокруг Украины продолжает оставаться в зоне «аналитической аномалии» экспертного сообщества США. Об этом написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обратив внимание на материалы американских аналитиков по итогам визита президента России Владимира Путина в Индию.

По словам Захаровой, в материалах аналитиков говорится о «провале попыток администрации США вбить клин между Москвой и Нью-Дели». Это означает, что американские международники находятся в курсе общемировой стратегии Вашингтона.

Странно, что при здравом отношении к происходящему в других частях света ситуация вокруг Украины продолжает оставаться в зоне аналитической аномалии экспертного сообщества Соединённых Штатов, — прокомментировала эти данные Захарова.

Ранее автор материала в The Wall Street Journal предположил, что в ходе общения с российским президентом Владимиром Путиным президент США Джо Байден может заявить о том, что намерен помочь Украине и направить туда силы НАТО либо пойти на уступки, чтобы погасить риск полноценного конфликта. Первая из этих позиций способна привести к эскалации конфликта, а американцы определённо выступят против ещё одного бессрочного военного обязательства. Решение же пойти на уступки будет воспринято как очередная «капитуляция» Америки во внешней политике и только усилит позиции России.