Захарова напомнила Румынии об ответных мерах на высылку дипломата РФ

https://static.news.ru/photo/c40ed29a-a686-11eb-9c0f-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате осведомлён о процедуре ответных мер на недружественные шаги в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя российского Министерства иностранных дел Марию Захарову.

Так она прокомментировала решение Бухареста объявить помощника военного атташе посольства РФ персоной нон грата.

Посол Румынии в России хорошо знаком с процедурой ответных мер, — заявила Захарова.

Ранее румынский МИД объявил персоной нон грата помощника военного атташе России. В ведомстве заявили, что его деятельность противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Внешнеполитическое ведомство проинформировало о принятом решении российского посла Валерия Кузьмина.

Серия взаимных выдворений дипломатов между европейскими государствами началась после того, как такое решение приняла Чехия. Страна обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим жест политической солидарности проявили и ряд других государств. Во всех случаях Москва отвечает зеркально.