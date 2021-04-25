Захарова напомнила Румынии об ответных мерах на высылку дипломата РФ

Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате осведомлён о процедуре ответных мер на недружественные шаги в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя российского Министерства иностранных дел Марию Захарову.
Так она
Посол Румынии в России хорошо знаком с процедурой ответных мер, — заявила Захарова.
Ранее румынский МИД объявил персоной нон грата помощника военного атташе России. В ведомстве заявили, что его деятельность противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Внешнеполитическое ведомство проинформировало о принятом решении российского посла Валерия Кузьмина.
Серия взаимных выдворений дипломатов между европейскими государствами началась после того, как такое решение приняла Чехия. Страна обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим жест политической солидарности проявили и ряд других государств. Во всех случаях Москва отвечает зеркально.