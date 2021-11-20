Захарова напомнила Польше об оккупации Ирака

Ирак на протяжении многих лет страдал от оккупантов. Среди них были польские военнослужащие, которые контролировали целый регион страны. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире «Радио России», комментируя ситуацию со скоплением беженцев на польско-белорусской границе.

Под Польшей, под польским военным контингентом, целый был регион, не район города, а регион. Они были ответственными за порядок на этой территории, то есть оккупантами были, правда, сейчас себя так не называют, — сказала она.

Ранее в погранслужбе Польши отметили, что большинство задерживаемых в стране нелегалов просят международной защиты. В их числе порядка 650 выходцев из Ирака.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин раскритиковал польских силовиков за применение слезоточивого газа и водомётов для сдерживания мигрантов на границе с Белоруссией. По его мнению, Запад пользуется возникшим миграционным кризисом для оказания давления на Минск, но при этом забывает о собственных гуманитарных обязательствах.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику. По последним оценкам польских властей, число беженцев на границе выросло до 20 тысяч человек.