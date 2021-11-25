Захарова иронично ответила на сообщение про «нападение» России на Украину

Если верить американскому телеканалу CNN, то Россия уже на протяжении многих лет не раз нападала на Украину, а российские танки «бороздят» украинские поля. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, иронично комментируя репортажи CNN про нападения РФ на Украину, пишет РИА Новости.

Во-первых, если вы смотрите CNN, то должны быть в курсе, что мы уже напали не один раз на Украину, и танки бороздят украинские поля. Если смотреть CNN, это происходит уже на протяжении многих лет, — сказала Захарова на брифинге.

Она призвала не опираться на материалы этого американского канала как на факты, напомнив, что уже много раз российская сторона вынуждена была уличать его в фейках.

Представитель МИД РФ отметила, что США только на словах выступают за скорейшее решение конфликта в Донбассе, при этом сами «накачивают оружием» киевский режим, который потом использует это самое оружие против тех, кого называет собственными гражданами.

Ранее Захарова заявила, что НАТО обвиняет Россию в «агрессивном поведении», при этом Альянс проводит военные учения в Эстонии. Она пояснила, что посольство США само рассказало о совместных учениях эстонских Сил обороны и Сил специальных операций армии США. По её мнению, организация подобных учений «подтверждает настрой НАТО искусственно создавать напряжённость вблизи России».