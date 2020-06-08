Коронавирус долго удерживал первое место в топе новостей в России. В конце мая пальму первенства перехватили протесты в США, а сейчас на передний план вновь выходит голосование за поправки в Конституцию РФ, которое пришлось отложить из-за пандемии. До референдума, или как его по-древнеримски назвал президент, плебисцита, остаётся чуть больше трёх недель. Однако многие до сих пор задаются вопросом: за что и как будем голосовать? Ответы — в материале NEWS.ru.