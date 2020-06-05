Южная Корея пригласит в гости Путина после пандемии

https://static.news.ru/photo/5853ff34-a737-11ea-8e40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Южная Корея ведет консультации с Россией по организации визита Владимира Путина в Сеул в 2020 году. Об этом сообщил посол республики в Москве Ли Сок Пэ.

По его словам, страна также рассчитывает возобновить действие соглашения о взаимной отмене визовых требований с РФ после окончания пандемии.

Я убеждён, что Республика Корея и Россия успешно преодолеют угрозу коронавирусной инфекции и граждане двух государств в скором будущем опять смогут без виз посещать наши страны, — цитирует дипломата ТАСС.

Вместе с тем он затруднился назвать сроки возобновления действия визового соглашения, сославшись на то, что перед этим необходимо провести двусторонние консультации между представителями властей двух государств.

Ранее NEWS.ru писал, что южнокорейские специалисты до конца июня 2020 года намерены начать первые в стране клинические испытания вакцины от коронавируса.