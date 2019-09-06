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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова запустила работу информационного центра в ЦИК.

Мы открываем информационный центр. Желаем всем провести выборы достойно, — сказала Памфилова. В центре установлены экраны, на которых будут отображаться данные о явке на выборах. В единый день голосования выборы...