Явка на онлайн-выборах депутатов в Мосгордуму по данным на 10:00 составила 39%, сообщил замглавы департамента информационных технологий Москвы Артём Костырко.
На 10:00 явка на участках электронного голосования составила 39%, — передаёт его слова ТАСС.
Онлайн-голосование в экспериментальном режиме проходит в избирательных округах №1 в Зеленограде, №10 в районах Бибирево, Лианозово, и Северном, №30 в Чертаново Центральном и Южном.
Как ранее писал News.ru, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова запустила работу информационного центра в ЦИК.