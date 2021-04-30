Взять быка за рога: как Байден строит Кремлю очередную ловушку

Как только в команде Джо Байдена назвали примерные даты российско-американского саммита — 15-16 июня, — стало ясно, что пожилой американский лидер, которому, видимо, непросто даются длительные перелёты в Европу, решил совместить приятное с полезным. Сначала попредседательствовать на заседаниях «Большой семёрки» в Лондоне, потом в Брюсселе заверить союзников в том, что с политикой изоляционизма а-ля Трамп покончено. И уже потом уделить время переговорам с Владимиром Путиным, так сказать, сложить всю свою европейскую активность в «одну корзину».

На таком деловом фоне значение столь ожидаемого во всём мире саммита де-факто нивелируется. Создаётся впечатление, что большой заокеанский босс слетает в Старый Свет, чтобы раздать всем сёстрам по серьгам, не тратя время на особую подготовку встречи с российским коллегой. В отличие от контактов главы Белого дома с европейскими сателлитами она априори не могла бы иметь характер продолжения показной презентации новой вашингтонской власти.

Важен и другой аспект. Атлантические пропагандисты могли бы представить саммит Байдена с Путиным сразу после встреч с европейскими союзниками не просто как диалог двух президентов ядерных держав. Старина Джо имел бы громкие основания заявить, что он подробно проконсультировался со своими партнёрами, а потому, дескать, приехал на встречу с российским лидером как выразитель общей западной позиции. Притом что всем всё равно было бы ясно, насколько ряду стран просто выкрутили руки. Но в пропагандистском плане это бы ничего не меняло. И Байден заявил бы, что действует единым фронтом с союзниками, опираясь на давно согласованные резолюции с сильным антироссийским душком.

White House/via Globallookpress.com

Понятно, Москве не улыбается перспектива согласиться на встречу, где ей заранее приготовлена эдакая коллективная порка и где акценты могут сместиться с глобальных проблем, по которым стороны, возможно, нашли бы консенсус, на стандартные западные претензии, которые резонно расцениваются в Кремле как вмешательство во внутренние дела.

А ведь на заседаниях «Большой семёрки» и натовской верхушки могут быть приняты и дополнительные рестрикции в отношении России, что окончательно обесценит саммит и заранее поставит России в позу обороняющейся стороны.

Притом что сверхзадача Байдена — взять быка за рога и путём разнообразного давления отвадить Россию от дальнейшего сближения с Китаем. А взамен предложить традиционный штатовский «фантик» в виде, например, абстрактного обещания повлиять на курс украинского руководства.

Весьма характерно, что товарищу Си Байден провести встречу пока не обещает. Ему важно сначала попытаться продавить свою позицию в Кремле, а уж потом с ещё более крепких позиций атаковать Пекин. Вот только игра его читается легко. Притом что в Москве целесообразность встречи на высшем уровне никто не отрицает. Просто условия должны созреть.