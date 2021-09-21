Выборы обнажили правительственные интриги

Итак, ещё до выборов президент напомнил, что обновлённая Конституция предоставляет Госдуме новые широкие полномочия при формировании правительства. Эта ремарка из обращения Владимира Путина дала повод для многочисленных предположений об отставке кабинета министров и о дебютном прохождении премьером с заместителями через горнило парламентского переутверждения.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Теоретически такая возможность сохраняется. Притом, что при любом обсуждении твёрдое думское большинство «Единой России» гарантирует тот состав правительства, который отразит фундаментальные взгляды президента и будет приемлем для кремлёвской администрации.

Между тем активные дебаты в новом парламенте, особенно учитывая, сколько вновь избранных депутатов спешат самоутвердиться, могут пойти на пользу правительству. Тем более что в составе кабинета министров в последнее время явно были заметны методологические расхождения между условными «фракциями» системных либералов — монетаристов и государственников — сторонников усиленного инвестирования в программу реиндустриализации. А парламентское обсуждение поможет лучше почувствовать господствующие в стране настроения «глубинного народа».

Андрей Никеричев/АГН

Так или иначе, но любые процедуры могут грозить министрам, что называется, не завтра. Ведь новый парламент по регламенту созывается только через месяц после выборов. Пока же Центризбиркому предстоит рутинная бумажная работа по сбору и сверке огромного числа протоколов, включая и поступающие с опозданием из зарубежных посольств. Затем надо получить письменные подтверждения от избранных депутатов о готовности принять думский мандат. Ясно, что губернаторы-паровозы и лидеры списка ЕР напишут отказ. А значит, надо разобраться с их думскими «преемниками».

Конечно, президент может своим решением и раньше 30 дней созвать первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва. Но в любом случае новый состав нижней палаты нашего парламента не соберётся раньше 8–10 октября. Тем более что и президент должен успеть выйти из самоизоляции и выступить перед депутатами.

Между тем наблюдателей немало удивило отсутствие на широкой публике в победный для «Единой России» вечер её председателя Дмитрия Медведева, который оставался фактически невидимкой на протяжении всей избирательной кампании. Появилась версия, что он ассоциируется с рядом непопулярных решений, а потому ради снижения накала критики партии отошёл в тень на время предвыборной борьбы. Однако представленное Андреем Турчаком объяснение отсутствия Медведева и на этот раз (сильная простуда, кашель) вызывало усмешки даже в своей партийной среде. И дело не только в шутливом предположении, из-за кого президент предпочёл самоизоляцию.

Дмитрий Медведев Сергей Булкин/NEWS.ru

Не исключено, что партия власти стоит на пороге немалых внутренних реформ и перестановок. А учитывая её политический вес, это может сказаться и на изменениях в исполнительной власти, и на дальнейшем организационном сближении «Единой России» и правительства. На то партия и правящая. Ведь и так было немало разговоров о возможности прихода к руководству ЕР премьера Михаила Мишустина, что автоматически превратило бы его в сильную политическую фигуру с очевидными перспективами. В кулуарах обсуждается и вероятность передачи властных партийных рычагов женщине.

Так что итоги выборов явно ставят не точку, а, скорее, многоточие.