Все приглашённые на встречу по Афганистану подтвердили своё участие

В Москве 18 марта пройдут консультации расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане. Все приглашенные участники уже подтвердили своё участие в мероприятии.

Об этом ТАСС сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его словам, свое участие подтвердил и специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

На встречу расширенной «тройки» были приглашены США, Китай, Пакистан, представители афганского правительства и движения «Талибан» (запрещено в РФ), а также афганские политические деятели. Также приглашение принять участие получили власти Катара.

В феврале Кабулов сообщал, что в Москве стороны соберутся, чтобы обсудить коллективные меры по стимулированию переговорного процесса, который проходил под эгидой США в Катаре. Его Кабулов отказался называть полноценными переговорами. Наблюдатели полагают: Россия пытается перехватить дипломатическую инициативу у США. По мнению спецпредставителя президента РФ по Афганистану, когда соберётся эта пятёрка наиболее влиятельных государств, то «мы сможем договориться о коллективном механизме, как нам оказать воздействие на обе афганские стороны с тем, чтобы они сели за стол переговоров, начали переговоры, объявили прекращение огня хотя бы на период переговорного процесса».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена нестабильной обстановкой в Афганистане. На пресс-конференции по итогам переговоров со своим афганским коллегой Ханифом Атмаром глава МИД РФ отметил, что «Исламское государство» (ИГ, запрещённая в России террористическая организация) пытается использовать Афганистан для проникновения в другие государства Центральной Азии, писал NEWS.ru.