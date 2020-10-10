Врач раскрыл детали анализов Навального при поступлении в больницу Омска

https://static.news.ru/photo/8e9f8e4c-0acd-11eb-8fb3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анализы оппозиционера Алексея Навального при поступлении в омскую больницу были крайне далеки от нормы. Они свидетельствовали о нарушении метаболизма, сообщил завотделением острых отравлений горбольницы скорой медпомощи № 1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

По его словам, при госпитализации в крови политика амилаза, сахар и лактат сыворотки в шесть раз превышали норму. Кроме этого наблюдался рост лейкоцитоза — в два раза, максимальный уровень ацетонурии — внутреннего ацетона. Также, как утверждает медик, в моче было обнаружено 0,2 промилле алкоголя.

Врач отметил, что всё это — «сдвиг в плохую сторону». В большом количестве эти вещества вызывают патологические изменения.

В данном случае у нас сахар был высокий. Причём пациент не страдал сахарным диабетом. Почему? Это обмен веществ. Если диабет — это хроническое заболевание, то здесь острое нарушение обмена веществ, — цитирует Сабаева РИА Новости.

Он добавил, что повышение уровня лактата и избыточное образование молочной кислоты свидетельствует о закислении крови. Показатель был в шесть раз выше нормы.

Максимальным был и уровень внутреннего ацетона. Это, считает медик, свидетельствует об отравлении организма собственными продуктами распада. Он подчеркнул, что «в норме ацетон должен быть отрицательным — то есть выводиться из организма».

В данном случае, пояснил он, пострадал углеводный обмен, а организм начал убивать сам себя изнутри.

Повреждение поджелудочной железы, в ней вырабатывается инсулин. Но она заболела, что-то с ней произошло, чем-то спровоцировали её нарушение... Скачки сахаров могут привести к этой самой коме, угнетению сознания, — сказал Сабаев.

Спровоцировать нарушение в работе поджелудочной железы можно разными способами, рассказал он. Это может быть травма, недоброкачественная пища или алкогольный эксцесс. Кроме того, заявил он, желудочно-кишечными заболеваниями чаще страдают люди с нестабильным эмоциональным состоянием.

Он особо подчеркнул, что не сомневается: врачи в Омске были на правильном пути, а их действия привели к положительному эффекту. Немецкие коллеги, предположил Сабаев, продолжили терапию в том же направлении, поэтому организм Навального смог восстановиться.

Навальный в течение месяца находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября он был выписан.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало от РФ расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов. Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.

6 октября в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью «Новичка». В Кремле заявили, что не получали заключение ОЗХО, но выразили надежду, что в документе «будет вся информация, которая необходима».

Ранее NEWS.ru писал, что Навальный анонсировал расследование произошедшего с ним со стороны активистов Фонда борьбы с коррупцией, несмотря на то что официально оппозиционер объявил о ликвидации организации ещё в июле.