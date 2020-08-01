Политика

Возвращение эпохи холодной войны предрекли в МИД из-за действий ЕС

23:37, 01 августа 2020
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Действия Евросоюза ведут к возвращению эпохи холодной войны. Об этом предупредил замминистра иностранных дел России Александр Грушко в комментарии к юбилею подписания Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Грушко считает, что политика, которая не основывается на уважении всех государств региона ОБСЕ, подрывает европейскую безопасность.

Военного превосходства они не добьются, но могут добиться ситуации, схожей с временами холодной войны, со всеми издержками для их собственной безопасности, — цитирует Грушко ТАСС.

Политик назвал крайне опасными тенденции обретения военного превосходства и желание укрепить свою мощь таким способом.

Они носят дестабилизирующий характер и точно не укрепят ничью безопасность, в том числе и тех государств, которые сегодня объявляют себя «прифронтовыми» и через 45 лет после подписания Хельсинского заключительного акта вступили в соревнование за право принимать на своей территории американские войска, — поясняет замглавы МИД.

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