Возвращение эпохи холодной войны предрекли в МИД из-за действий ЕС

https://static.news.ru/photo/b279d73c-d436-11ea-9b80-fa163e074e61_660.jpgФото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Действия Евросоюза ведут к возвращению эпохи холодной войны. Об этом предупредил замминистра иностранных дел России Александр Грушко в комментарии к юбилею подписания Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Грушко считает, что политика, которая не основывается на уважении всех государств региона ОБСЕ, подрывает европейскую безопасность.
Военного превосходства они не добьются, но могут добиться ситуации, схожей с временами холодной войны, со всеми издержками для их собственной безопасности, — цитирует Грушко ТАСС.
Политик назвал крайне опасными тенденции обретения военного превосходства и желание укрепить свою мощь таким способом.
Они носят дестабилизирующий характер и точно не укрепят ничью безопасность, в том числе и тех государств, которые сегодня объявляют себя «прифронтовыми» и через 45 лет после подписания Хельсинского заключительного акта вступили в соревнование за право принимать на своей территории американские войска, — поясняет замглавы МИД.
Ранее NEWS.ru сообщал, что арест группы из тридцати трёх россиян (не знаю, уже цитировали про такое же количество богатырей из сказки Пушкина?) в Белоруссии, которых связывают с ЧВК Вагнера, актуализировал споры о роли и месте частных военных компаний в жизни России.