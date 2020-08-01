Возвращение эпохи холодной войны предрекли в МИД из-за действий ЕС

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий посетил Иран. Он стал первым российским депутатом, приехавшим в Исламскую Республику с начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Тегеране. Слуцкий провёл переговоры с председателем меджлиса (иранский парламент) Багером Галибафом, недавно вступившим в должность. Представитель нижней палаты российского парламента...