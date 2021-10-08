Востоковед усомнился в намерениях талибов напасть на Таджикистан

Военного вторжения «Талибана» (запрещённая в РФ террористическая организация) в Таджикистан не будет, заявил доцент института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ Сергей Демиденко. А заявления о готовности к войне стоит списать на идеологию халифата. Об этом сообщает argumenti.ru.

Полномасштабное вторжение невозможно. Они часто отыгрывают эту тему, говоря о священных войнах и экспансии. Но это не значит, что они всерьёз готовятся напасть, — сказал Демиденко.

Он добавил, что главное для «Талибана» сейчас — это решить внутренние проблемы Афганистана, а не думать о глобальной политике. Демиденко также уверен, у террористов нет ресурсов, чтобы вести внешнюю войну.

Ранее исполняющий обязанности замглавы нового правительства Афганистана Абдул Гани Барадар сделал предупреждение Таджикистану. По его словам, центральноазиатская республика вмешивается во внутренние дела страны.

Москва следит за информацией о стягивании Таджикистаном и Афганистаном военных подразделений к общей границе. В связи с этим Россия призывает власти государств к поиску вариантов урегулирования ситуации, приемлемых для обеих сторон.