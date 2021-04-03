Володин пригрозил Украине Гаагским трибуналом из-за ситуации в Донбассе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал власти Украины остановить военные действия на юго-востоке страны и вернуться за стол переговоров.
Риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями, — написал политик в своём Telegram-канале.
По его мнению, действия Украины направлены, чтобы усилить напряжение в регионе и запугать людей. Володин убеждён, что действия Киев по обострению ситуации в ДНР и ЛНР не одобрять в Европе и могут привести к судебному процессе в Гааге.
Заканчивайте нагнетать ситуацию на Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге, — отметил Володин.
Ранее главы МИД Франции и Германии высказали обеспокоенность из-за роста числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Они заявили, что внимательно следят за ситуацией и призывают стороны конфликта прекратить эскалацию.