Володин пригрозил Украине Гаагским трибуналом из-за ситуации в Донбассе

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал власти Украины остановить военные действия на юго-востоке страны и вернуться за стол переговоров.

Риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями, — написал политик в своём Telegram-канале.

По его мнению, действия Украины направлены, чтобы усилить напряжение в регионе и запугать людей. Володин убеждён, что действия Киев по обострению ситуации в ДНР и ЛНР не одобрять в Европе и могут привести к судебному процессе в Гааге.

Заканчивайте нагнетать ситуацию на Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге, — отметил Володин.

Ранее главы МИД Франции и Германии высказали обеспокоенность из-за роста числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Они заявили, что внимательно следят за ситуацией и призывают стороны конфликта прекратить эскалацию.