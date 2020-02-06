https://static.news.ru/photo/16a52fa0-4908-11ea-9b39-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, говоря о причине экономического кризиса в России в 1990-х годах, заявил, что во всём виновата политика РСФСР в отношении союзных советских республик.

Регионы России кормили Прибалтику, Украину, другие республики, — сказал политик в ходе пленарного заседания.

Володин также отметил, что государствообразующий народ, русский народ, в Советском Союзе не был в почёте. При этом он призвал парламентариев не отказываться от ответственности за экономический упадок в конце XX века. Экономику пришлось собирать «по кусочкам», так как она оказалась ниже, чем во время революции 1917 года, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, главной проблемой экономических реформ 1990-х годов в России стал кризис неплатежей. Такое мнение высказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс, работавший в ту пору в правительстве. По его словам, власти «не предвидели, не понимали» влияние этого фактора на экономику страны, поскольку это явление не было предсказано нигде и никем.