События в Америке — волнения на почве расовых взаимоотношений — к России не имеют никакого отношения, слишком уж у нас разная история. Однако они активно обсуждаются и в средствах массовой информации, и в социальных сетях, и при неформальном общении. Отчасти это следствие отсутствия публичной политики в РФ, значимого предмета для разговора внутри страны. Отчасти — типичное следствие статуса страны третьего мира, в которой восхищённо взирают на то, что происходит у белых господ.

Конечно, в РФ имеются тысячи нерешённых проблем, но они не на слуху и не на виду, и их не подают так интересно и увлекательно, как события в Америке. Да и порой стараются намеренно отвлечь от них внимание яркой картинкой из США, а то и использовать её в пропагандистских целях, мол, вот как там всё плохо.

Чтобы больше не возвращаться к теме Америки, замечу как автор книг о тамошней политической системе, что подобные волнения там происходят чуть ли не ежегодно, и их влияние на политику близко к нулю. После многомиллионных маршей протеста против Вьетнамской войны, против расовой дискриминации американцы дружно проголосовали за Ричарда Никсона, состоявшего в рядах сторонников войны и не в рядах Мартина Лютера Кинга. В 1972 его победа над Джорджем Макговерном — ярым противником войны и защитником бедных — была просто ошеломляюще-подавляющей. Можно вспомнить успешное переизбрание Джорджа Буша — младшего после антивоенных демонстраций, установивших рекорд, достойный Книги Гиннесса. Скорее, политический эффект подобных акций обратный — Дональд Трамп победил именно после его травли в СМИ и общественных выступлений против его персоны.

Но нас интересует реакция российской публики, поскольку она представляется весьма знаковой. После начала перестройки в РФ утвердился дискурс (среди либерально ориентированной публики) касательно Америки, что всё происходящее там хорошо и правильно, если оно идёт от власти. А воду мутят всякие нехорошие люди, ибо какой надо быть неблагодарной личностью, чтобы возмущаться такой прекрасной страной! Но сегодня в вышеупомянутой тусовке в связи с последними событиями в США стало хорошим тоном солидаризироваться с протестующими. Последние уже не наглые халявщики, живущие на велфер (социальные пособия) и требующие себе дополнительных льгот и привилегий. Таким образом, спустя 35 лет после начала кардинальных политических перемен элитная тусовка в России начинает робко «леветь». Егор Гайдар и Анатолий Чубайс больше не являются её безусловными героями.

Впрочем, слово «полевение» здесь не совсем точно. Речь не идёт о переориентации на некие социал-демократические идеалы. Нет, скорее можно говорить об отходе от радикальной социал-дарвинистской, монетаристской парадигмы, когда каждый должен быть сам за себя, не надеяться на государство и общество, не протестовать против социальной несправедливости, а достигать успеха в сложившихся рамках.

Вспомним аварию, которую устроил Михаил Ефремов. Ещё не так давно в подобных ситуациях сочувствие скорее переносилось на «звезду», считалось, что известные люди могут действовать в рамках иной морали, нежели «простые». Сегодня осуждение проступка Ефремова почти стопроцентное — именно в той самой тусовке, в которой он вращался.

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Разумеется, данная социальная группа сравнительно немногочисленна. Но она имеет широкий доступ к СМИ, её представители принадлежат к самым богатым людям России, её составляют небедные и образованные представители среднего класса. В силу этих обстоятельств она весьма влиятельна и к тому же пользуется поддержкой Запада.

Такое — пусть и медленное — изменение политических предпочтений и подходов может оказать долговременное влияние на российскую внутреннюю политику. Политологи, политтехнологи, бизнесмены, чиновники, работники медиа — все они ориентируются на мнение этой публики, она во многом выступает в роли судьи и заказчика, законодателя мод. Условная Ксения Собчак вчера могла выступать пренебрежительно по отношению к бедным, хвастать своими нарядами и доходами. Считалось, что это правильно — человек добился успеха и законно пожинает его плоды. Сегодня Собчак должна будет всё больше и больше соответствовать новому стандарту — меньше хвастать престижным потреблением, больше говорить о помощи обездоленным, собирать деньги на общественно-полезные проекты, сама что-то жертвовать на них.

Одновременно в программах политических партий, даже самых прорыночных, неизбежно будут возникать пункты о необходимости квот, о поддержке тех или иных групп населения, о более внимательном отношении ко всем видам неравенства — экономического, социального, политического, культурного и т. д.

И нынешняя кампания по внесению поправок в Конституцию, часть из которых носит консервативно-популистский характер, может оказаться уже в ближайшем будущем контрпродуктивной, поскольку эти изменения способны заложить фундамент для «культурных войн» — о проблемах идентичности, отношения к историческому наследию, господствующих ценностей. Такие войны уже не одно десятилетие раздирают Запад, в том числе США. Теперь они переедут на нашу территорию, и к ним власти необходимо быть готовой. Но она избирает путь игнорирования проблем, которые могут возникнуть уже совсем скоро.

Это относится и к социальной политике, о чём мы уже писали в последнем материале. Когда уже элиты начинают говорить о «справедливости», правительству нужно думать на перспективу, и здесь уже подачками не обойтись. Жилищная политика, медицина, образование, пенсионное обеспечение — всё требует в длительном временном плане реальных изменений и пересмотра нынешних тенденций. Раньше «говорящие головы» из лагеря либеральных экспертов могли доказывать, что человек должен сам и только сам о себе заботиться и «никто никому не должен». Сегодня такой подход уже не пройдёт, и подобные «головы» найти будет всё труднее.

В случае принятия непопулярных решений правительству будет сложнее опираться — как это было с реформой пенсионного возраста — на поддержку элит. Последние постараются откреститься от действий, которые можно рассматривать как антисоциальные. Либо же они будут настаивать на таком компенсационном пакете, который покажется министрам слишком обременительным. Раньше подобные решения проходили легко, а сегодня придётся договариваться со всеми затронутыми слоями населения.