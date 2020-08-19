ВМФ России взял под охрану трубоукладчик для «Северного потока-2»

https://static.news.ru/photo/9be25bb4-e211-11ea-90ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephan Schulz/Global Look Press

Россия задействовала корабли Военно-морского флота для охраны судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2). В их сопровождении трубоукладчик «Академик Черский» и суда снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Осипенко» проследовали из Владивостока в Калининград.

Эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств, — отметил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов, передаёт «Интерфакс».

О том, что российские боевые корабли сопровождали трубоукладчик «Академик Черский», в марте сообщал портал Baltnews. В частности, речь шла о сторожевом корабле Балтийского флота «Ярослав Мудрый».

Военные корабли следуют по маршруту «Академика Черского», чтобы обеспечить ему безопасный проход в Красное море и Суэцком канале.Для прохода через Аденский залив необходима охрана, потому что воды кишат сомалийскими пиратскими кораблями, - сообщал портал.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построены (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Первоначально предполагалось, что трубопровод будет готов к концу 2019 года. Однако голландская компания Allseas, опасаясь санкций США, незадолго до Рождества отозвала из Балтийского моря свои суда-трубопрокладчики. В ответ Москва прислала свои спецкорабли. К началу мая они добрались до немецкого порта Мукран, где находится логистический терминал проекта Nord Stream 2 и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства.

Стоимость «Северного потока — 2» оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия: Wintershall и Uniper из Германии, французскую Engie, голландско-британскую Shell, австрийскую нефтяную компанию OMV.

Власти США выступают против газопровода, так как, по их словам, проект подрывает энергетическую безопасность Европы. При этом Соединённые Штаты продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.

15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков.

Ранее NEWS.ru писал о послании трёх американских сенаторов оператору немецкого порта Мукран Fährhafen Sassnitz GmbH. Они пригрозили «финансовым разрушением» компании в случае продолжения работ над проектом «Северный поток — 2». Подписанты подчеркнули, что письмо служит официальным юридическим уведомлением о том, что поддержка проекта трубопровода сопряжена с риском попадания под американские санкции как самого порта, так и его управляющих, акционеров и сотрудников.